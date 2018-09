Marit Bouwmeester op elfde plaats bij testevenement

Zeilster Marit Bouwmeester staat na de eerste dag van de wereldbeker, tevens het Olympisch testevenement, op de elfde plaats. De Laser Radial-zeilster ging in Enoshima in Japan wisselend van start. In haar eerste race van de dag werd ze tweede, maar in haar tweede race maakte ze een paar foutjes. Daardoor kwam ze als 23e over de finish.