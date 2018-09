Friese vlasroute krijgt een vervolg

Honderden bezoekers waren er deze zomer in het kader van Culturele Hoofdstad. De vlasvelden in Marrum, de textieldrukkerij in Blije, de tentoonstelling van Hein Sterk in Ferwert, de demonstraties eendenkooi maken in Holwerd, het vlasmuseum in Ee en het restaurant in Ternaard: alles was een groot succes. Het zou zonde zijn er mee op te houden, vindt de organisatie.

Daarom wordt nagedacht om de route in 2019 voort te zetten. "We denken daarbij aan een aantal Vlasdagen tijdens de bloeiperiode van het vlas", zegt Nynke Runia, de initiatiefneemster van de vlasroute.