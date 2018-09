Leeuwarden verliest rechtszaak om windmolen Reduzum

Voorzitter Henk Vellinga van de Redúster dorpsmolen is blij met de steun van de gemeente. De uitspraak van de bestuursrechter is een stapje in een lang proces. "Het wordt er door deze uitspraak niet beter op, maar veel maakt het niet uit. We moeten nu eerst wachten op de gemeente, want die kan hoger beroep aantekenen tegen de uitspraak." Vellinga weet niet hoelang de oude molen nog in bedrijf blijft. "We krijgen veel steun, met uitzondering van een paar gedeputeerden en een paar Statenleden. Het is jammer dat het zo loopt."