Zeventien muziekverenigingen werken aan Lûd fan de Middelsee

Zeventien muziekverenigingen, die samenwerken onder de naam Samenwerkende Muziekverenigingen Leeuwarden, maken met elkaar het Under de Toer-project Lûd fan de Middelsee. Dat zijn locatieconcerten die beginnen in het gebied van de oude Middelsee, met het slotspektakel op het Oldehoofsterkerkhof. Het is het eerste grote project dat de zeventien verenigingen met elkaar maken.