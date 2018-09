Meeste miljonairs procentueel op Schiermonnikoog

In de gemeente Leeuwarden is het aandeel miljonairs het laagst. Daar is 0,8 procent van alle mensen miljonair. In Achtkarspelen en Smallingerland ligt dat net wat hoger: 0,9 procent.

In heel Nederland zijn er 112.000 'miljonairshuishoudens'. Sinds 2006 zijn dat er niet zoveel geweest. Zo'n huishouden heeft een vermogen van 1 miljoen euro of meer en daarbij worden de waarde van de woning en de eventuele hypotheekschuld niet meegerekend.

Landelijk bestaat de top 3 uit Laren, Blaricum en Bloemendaal, ieder met meer dan tien procent.