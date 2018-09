Weststellingwerf besluit pas later over vergunningaanvraag gasboring

Zonderland heeft contact gehad met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Dinsdag gaat een brief naar de Tweede Kamer over de afhandeling van schade bij kleine gasvelden.

Minister Wiebes heeft eerder gezegd dat het voor omwonenden duidelijk moet zijn dat de kosten van eventuele schade moet worden vergoed. "Er moet een landelijke, onafhankelijke afhandeling van de schade komen."

Onderzoek naar schadefonds

De minister laat onderzoeken of er een schadefonds en een uniforme schadeafhandeling kan komen door een landelijk instituut mijnbouwschade.

Omdat er op dit moment nog veel onduidelijk is, stelt Weststellingwerf het besluit over een omgevingsvergunning uit naar 'later dit jaar'. Zonder die vergunning zijn de booractiviteiten in strijd met het agrarische bestemmingsplan. De gemeenteraad beoordeelt uiteindelijk dus alleen of het plan in strijd is met een goede ruimtelijke ordening.