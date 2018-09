Tom van Mourik: "Een casino met restaurant en podium voor artiesten"

Niveau

"Ik denk dat twintig of dertig automaten in een grote hal niet zo bijzonder is. Je moet kijken naar welk type casino echt een aanvulling zou zijn op het aanbod van een plaats, Zit er een restaurant bij of kunnen artiesten er optreden? Is het een beetje een leuk niveau?

Groei

Van Mourik denkt dat er wel markt is in Drachten. "Vrij recent is in Drachten een wereldrestaurant geopend met 560 stoelen. Voor zover ik weet, zit het daar iedere avond zo goed als vol. Als ik kijk naar wat er op de Kaden in Drachten aan horeca zit, dan zie ik daar ook een begin van een leuke ontwikkeling. Van der Valk is bezig met een plan voor een 35 meter hoge toren, deels op de plek waar het hotel nu staat. Dus daar zit wel potentie. Smallingerland en Drachten groeien. Wat werkgelegenheid betreft, doet Drachten het zeer goed. Daar hoort ook een bepaald voorzieningsniveau bij."

Verslavingsbeleid

Van der Horst van de SP zei dat er moet worden gekeken naar het maatschappelijk draagvlak en naar de schulden- en verslavingsproblematiek. Dat vindt Van Mourik een goede zaak. "Je moet met toekomstige exploitanten in gesprek om erachter te komen wat hun verslavingsbeleid is."

"In een plaats van 45.000 inwoners, in een gemeente van 55.000 inwoners, een centrumgebied van, ik geloof, 150.000 inwoners, is ruimte voor een kwalitatief hoogstaand en goed casino."