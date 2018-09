Selectie Aris is compleet met twee nieuwe aanwinsten

Het gaat om spelverdeler Noah Groen en small forward Bjorn de Vries. Die speelden eerder beide bij RTC Noord, een opleidingstraject voor jonge basketballers.

Andere nieuwe spelers in de selectie van trainer Tony Van Den Bosch zijn onder andere Sjoerd Koopmans en Bas Veenstra. Koopmans komt over van het Groninger Donar en Bas Veenstra van Zamora, dat op het derde niveau in Spanje speelt.