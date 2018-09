Jaap de Hoop Scheffer opent academisch jaar Leeeuwarden

De Friese faculteit van de universiteit in Groningen begint dit jaar met twee eigen studies: de bachelor Global Responsibility & Leadership van het University College Fryslân en de master Sustainable Entrepreneurship. De Hoop Scheffer is ambassadeur het de University College Fryslân.

Fryslân in internationale context

In de lezing zal De Hoop Scheffer spreken over internationale relaties, ook met betrekking tot de Friese regio. De Hoop Scheffer was in het verleden minister van Buitenlandse Zaken en secretaris-generaal van de NAVO.

In Groningen had de opening van het Academisch Jaar ook een Friese connectie.