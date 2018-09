"'Kringlooplandbouw' goed idee, maar regels houden alles tegen"

In Holwert, dichtbij zee, werken vier boeren al langere tijd zoals de minister het graag ziet. Het gaat om twee akkerbouwers, een veehouder en een schapenboer. Ze hebben samen in 2001 de vereniging Ecolana opgericht. De boeren hebben de vereniging zelf opgericht met als doel gemakkelijker uit te kunnen breiden. Er was niet veel grond beschikbaar voor uitbreiding, maar door samen te werken konden de boerenbedrijven elkaar helpen. Langzamerhand werd de samenwerking intensiever en zijn de boeren overgeschakeld op een meer duurzame wijze van landbouw. Zo rijdt de akkerbouwer op zijn land bijvoorbeeld mest uit die afkomstig is van zijn buurman.

Mest

De vereniging loopt wel tegen veel tegenstrijdige regels aan. Akkerbouwer Kees van der Bos: "De grootste problemen zitten in het gebruik van mest. Wij willen graag dat het op het land blijft liggen. Dat is veel beter voor het leven in de grond. Maar dat op het land laten liggen mag niet." Veehouder Frans Antonides vult aan: "Het moet meteen onder de grond. Maar als het blijft liggen, zorgen de beestjes voor goede grond. Zo werkten de boeren in het verleden ook. Eigenlijk is dit een moderne vorm van het oude, gemengde bedrijf. Alles dichtbij."

De mannen zijn enthousiast over de plannen van de minister. Ze merken zelf hoeveel voordelen boeren kunnen halen uit de samenwerking. Er is alleen nog wel te weinig kennis, zegt Van der Bos: "Met name over het leven in de grond en hoe je dat weer terugkrijgt. We moeten goed onderzoeken hoe we dat aan de praat krijgen, want dan worden onze gewassen beter en de kwaliteit hoger.

Stro

Soms zijn er wel wat discussies, waarover de boeren het eens moeten worden. Zo wil veehouder Antonides uitbreiden. Buurman Van der Bos vindt dat goed, echter wel op voorwaarde dat Antonides goed kijkt naar wat hij doet met zijn mest. "Wij willen dat hij stro gebruikt in de stal. Dat kunnen wij veel beter kwijt op het land", zegt Van der Bos. Antonides: "En dat willen wij ook wel. We willen nu een stal bouwen waar we dat in kunnen regelen." Al met al is iedereen tevreden over de samenwerking. "Het heeft zeker toekomst", zeggen beide mannen.