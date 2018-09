Werkervaring opdoen door in de bossen te werken

Voor mensen die al lang in de bijstand zitten, blijft het moeilijk om weer aan het werk te komen. Werkgevers staan niet om ze te springen. Maar in Opsterland blijven ze positief en gaan ze met deze mensen het bos in voor het bossenproject. Een initiatief van de gemeente om weer in het werkritme te komen en het liefst een reguliere baan te krijgen.

De gemeente is in 2017 begonnen met het 'bossenproject' en wil graag een derde groep starten. Er hebben tot nu toe tien tot vijftien mensen aan meegedaan. Het betekent volgens wethouder Libbe de Vries niet dat alle deelnemers aan het project meteen een baan vinden in het reguliere werk, maar dat het belangrijk is dat ze aan de slag zijn.