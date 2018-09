Nieuw: 'Wedstriid fan de wike' bij Omrop Fryslân

Van nieuwe spits tot wasvrouw

Elke week op maandag wordt bekend gemaakt welke wedstrijd door de sportredactie is aangewezen als 'Wedstriid fan de wike'. Dat zal die dag worden aangekondigd in het televisieprogramma Fryslân Hjoed, het radioprogramma Weistra op Wei en op Omropfryslan.nl en in de Omrop-app. Daarnaast zal er de verdere week in diezelfde programma's ruim aandacht zijn voor de gekozen sportwedstrijd.

Vrijdag is er een reportage in Fryslân Hjoed en op de online kanalen van Omrop Fryslân. Die reportage kan bijvoorbeeld gaan over de nieuwe spits van SC Heerenveen of over de wasvrouw van Harkemase Boys.



De uiteindelijke grande finale, de wedstrijd zelf, is online te volgen op Omropfryslan.nl en in de Omrop-app. Soms live en anders als samenvatting terug te zien.

Eerste Wedstriid fan de wike

De eerste 'Wedstriid fan de wike' is ONS Sneek tegen de Harkemase Boys. "Het is een mooie Friese derby tussen de twee hoogst spelende amateurclubs van Fryslân", vertelt sportverslaggever Andor Faber. "Ze zijn beide goed van start gegaan met twee overwinningen in de eerste drie wedstrijden, dus het is interessant om te zien wie van die beide clubs die lijn kan doortrekken."