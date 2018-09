Boer Olke over nieuwe liefde: "Ik ben heel blij dat ik haar heb ontmoet"

De boer, oorspronkelijk uit Oudehorne, is bekend geworden door het televisieprogramma Boer zoekt Vrouw. De Middei fan Fryslân belde met hem, vanwege het tijdsverschil is het bij hem nog 's ochtends. "Ik zit net aan een bakje koffie, lekker buiten, met Hilda." Hij is weer heel gelukkig met zijn nieuwe liefde. "Ik ben heel blij dat ik haar heb ontmoet, dat had ik niet verwacht. Hilda is een Nederlandse vrouw, die hier woont. Ik wilde graag een Nederlandse vrouw."

Ontmoeting

"Ze condoleerde mij met Karen en wilde wel eens een bakje koffie doen. Dat hebben we gedaan en ik heb haar uitgenodigd om te eten. Dat hebben we een paar keer gedaan en dat klikte goed." Het koppel gaat nu trouwen. "Een paar weken geleden zijn we verloofd."

Hilda is opgegroeid op een tulpenbollenkwekerij in West-Friesland en weet wat het werk op de boerderij inhoudt. "Ze moest wel wennen, maar wel mooi dat ze het begrijpt, de drukte en daar ben ik blij mee. Ze heeft er wel feeling mee."

Trouwerij

Eind dit jaar of begin volgend jaar is de trouwerij. "Die houden we thuis, als het weer meezit." Hilda heeft nog geen jurk. "Zo ver zijn we nog niet, we doen mooi rustig aan." Ze wonen ook nog niet bij elkaar. "Hilda komt een paar dagen per week, ze woont op tweeënhalf uur rijden hiervandaan." Of ze op huwelijksreis gaan, weet Olke nog niet. "Daar hebben we het nog niet over gehad, misschien een paar dagen."

Steun

Olke is heel blij met alle steun, die hij ook uit Fryslân heeft gekregen. "Bedankt voor alle support, ik heb heel veel kaarten gekregen na het grote verlies en nu ook weer positieve berichten op dit nieuws. Dat doet mij wel goed."