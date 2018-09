Chinezen en Japanners naar mummiekelder Wiuwert

De gidsen bieden hun verhaal alleen aan in het Nederlands, Engels, Duits en Fries. Voor de Aziatische toeristen liggen er briefjes met uitleg in de eigen taal. Volgens kerkrentmeester Jan Theunis van Berkum hopen ze niet dat er net zoveel Chinezen naar Wiuwert komen als in Giethoorn, maar een paar duizend per jaar zou heel erg welkom zijn.