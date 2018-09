Voor de echte waddenliefhebber: ruiken naar Schier

'Schierzeep' bevat watermunt, zeezout en veldsalie. De zeep is alleen te krijgen op Schiermonnikoog en in de webshop van Werfzeep. De zeep is biologisch, met de hand gemaakt, vegan, vrij van palmolie, plastics en chemische middelen en wordt niet getest op proefdieren.

Het is niet toegestaan om de watermunt mee te nemen maar maaisel mogen de makers meenemen van de boswachter van Natuurmonumenten. De natte duinvalleien worden in de herfst gemaaid om te voorkomen dat ze dichtgroeien met bomen en struiken. Met uitsterven bedreigde plantjes als parnassia worden zo beschermd. Begin oktober wordt weer gemaaid.