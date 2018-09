Hinke Schokker snelste over 100 kilometer: "Ik had nooit gedacht dat ik hem zou uitlopen"

Hinke Schokker is nog maar twee jaar serieus aan het hardlopen. "Op mijn 30e ben ik wat voor mezelf begonnen, ik wilde iets aan mijn conditie doen. Later werd het serieuzer en ben ik met wedstrijden begonnen," vertelt de klinisch fysicus in opleiding in het UMCG in Groningen. "Het was niet de bedoeling om aan deze wedstrijd mee te doen, ik had een schema voor een marathon. Maar ik wil elk weekend een wedstrijd lopen en zag een paar weken geleden op een website dat deze wedstrijd er was. Het leek me leuk om mee te doen, maar heb niet getraind voor de honderd kilometer."

"Ik maakte me niet druk"

In eerdere wedstrijden was 30 kilometer haar langste afstand en één keer heeft ze 41 kilometer gelopen. Dat ze nu zomaar 60 kilometer verder kon rennen, verbaast haarzelf ook. "Ik had er geen voorstelling van en maakte me ook niet druk. Ik stond er neutraal in, het was niet belangrijk. Ik had helemaal nooit gedacht dat ik hem zou uitlopen. Sterker nog, ik had nooit gedacht dat ik zou winnen," zegt ze laconiek. Na de wedstrijd had ze alleen last van wat stijve benen.