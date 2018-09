Stage voor kinderen van 8? Het kan bij WoonFriesland

In beeld

Sigrid Hoekstra is directeur-bestuurder van WoonFriesland. Zij is blij met de samenwerking. "Door jongeren een kijkje in onze keuken te geven, hopen wij ze een wenkend perspectief te bieden, een idee van waar ze qua baan naar toe kunnen werken. Dat is iets wat niet iedereen van huis uit meekrijgt. Daarnaast geeft het ons de kans om contact te hebben met jongeren. Zo krijgen wij zicht op hoe die kijken naar wonen in de toekomst en wat leefbaarheid voor hen betekent."