Ombudsman tikt politie Noord-Nederland op de vingers

De man die de zaak aankaartte bij de Ombudsman, had tussen 2010 en 2016 meerdere meldingen van incidenten gedaan bij de politie. Dit waren onder andere meldingen van ruzies tussen hem en zijn buren. Toen hij vroeg naar de politiegegevens hierover, kwam hij er achter dat niet al zijn meldingen waren geregistreerd, en dat het ook om een ander soort melding ging.

'Nood en dood'

De man stapte naar de Nationale Ombudsman. Volgens hem heeft de politie de zogenaamde 'nood en dood' regeling bij hem toegepast. Dat betekent dat iemand alleen bij nood contact mag opnemen met de politie. De man wist niet dat de regeling bij hem was toegepast.

Volgens de Nationale Ombudsman heeft de politie dit de man niet goed genoeg uitgelegd. Bovendien werden alle meldingen van de man door een en dezelfde politieambtenaar verwerkt, en dat is niet gebruikelijk. De Ombudsman vindt dat de politie niet jarenlang een aparte werkwijze via een vaste werknemer had mogen gebruiken.