Leeuwarder slachterij Vion weer open

Het aantal geslachte dieren dat werd afgekeurd lag hoger dan op andere locaties, was de conclusie van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Volgens Vion ging het om kinderziektes in de technische installatie. Er zijn nu verschillende aanpassingen gedaan in de slachterij. Zo is de inrichting verbeterd, waardoor de koeien beter kunnen worden beoordeeld.

Volgens woordvoerder Benno Bruggink van de NVWA zal vanaf deze week worden bekeken of de aanpassingen in het bedrijf voldoende zijn voor de keuring van de koeien, en of het aantal afgekeurde dieren dan op hetzelfde niveau ligt als op andere plaatsen in Nederland.

De 50 medewerkers van Vion Leeuwarden komen, voor zover mogelijk, terug in september. Bij het bedrijf zullen uiteindelijk wekelijks 2500 koeien worden geslacht. Het is het grootste slachtbedrijf voor de drie noordelijke provincies. Vion heeft ook in Tilburg nog een runderslachterij. In Boxtel, Groenlo en Apeldoorn heeft Vion een varkensslachterij. Het is in Nederland en Duitsland de grootste vleesproducent en de derde in Europa.