Marit Bouwmeester mikt op Olympische Spelen

Bouwmeester moet op het wereldbekertoernooi bij de eerste vier eindigen om de kwalificatie zeker te stellen. De drievoudig wereldkampioene wil in Enoshima met name het water en de omstandigheden beter leren kennen. "Deze plek is misschien niet zo uitdagend als Rio 2016, maar wel veel uitdagender dan we in eerste instantie dachten. Daarbij komt: als het makkelijk is, is het voor iedereen makkelijk en dat maakt het weer moeilijk. We zijn van plan hier nog veel tijd op het water door te brengen om zo veel mogelijk situaties meerdere keren mee te maken. Ik ga er vanuit dat ik weer zal mee strijden voor de overwinning. Het afronden van de olympische selectie zou dan een logisch gevolg moeten zijn."

Marit Bouwmeester werd kortgeleden op het WK in Aarhus tweede.