Zelfmoord onder Friese jongeren neemt toe

In 2016 waren het 48 jongeren, in 2017 81 jongeren die zelf uit het leven stapten. Dat zijn de landelijke cijfers. Een duidelijke verklaring is er niet. Het aantal gevallen van zelfmoord onder tieners heeft hiervoor nog nooit een grote stijging laten zien.

Minister Paul Blokhuis van Volksgezondheid wil weten wat de oorzaak is. In Leeuwarden is maandag een groot congres over het voorkomen van zelfmoord. Er worden 100 nieuwe gatekeepers opgeleid. Zij worden getraind om eerder signalen te herkennen en bespreekbaar te maken.