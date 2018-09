Veel belangstelling op eerste Rasterhoff Festival in Sneek

Het eerste Rasterhoff Festival in het Rasterhoffpark in Sneek heeft zondag veel belangstellenden getrokken. Er kwamen veel meer bezoekers af op het festival dan vooraf was ingeschat. Het was op een gegeven moment zelfs zo druk dat de officiële parkeerplaatsen bij het park bezet waren en bezoekers hun auto aan weerskanten van de toegangsweg parkeerden. De organisatie was dan ook erg tevreden over de opkomst.