Hartthijs de Vries wint twee eindklassementen Topcompetitie

Wielrenner Hartthijs de Vries is de eindwinnaar geworden van twee klassementen in de Topcompetitie. Dat is een competitie bestaande uit acht Nederlandse wielrenklassiekers. Zondag was in Kerkrade de laatste van die acht wedstrijden. De Vries was over acht wedstrijden de beste jonge wielrenner en de beste clubwielrenner.