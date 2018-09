Voorbereiding op jarenlange werkzaamheden aan Afsluitdijk start maandag

Automobilisten die vanaf maandag over de Afsluitdijk moeten, moeten rekening houden met verkeersoverlast. Rijkswaterstaat start namelijk met allerlei werkzaamheden aan de weg. Eerst is dat bij Den Oever en later ook bij Kornwerderzand. De A7 is dan aan een kant afgesloten en het verkeer moet dan over één rijbaan.