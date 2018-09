Bergsma, Van der Schoot en Nicolay winnen Marsum met alles aan de hang

In de spannende finale was het begin voor Bergsma en de zijnen: zij pakten een voorsprong van 2-0. Zijlstra kwam terug tot 2-2 en met een bovenslag van Drent zelfs op voorsprong. Van der Schoot deed een eerst later hetzelfde en bracht daarmee de stand weer in evenwicht.

Bergsma, de koning in Marsum, sloeg daarna twee keer een zitbal op 6-6. Daarmee kwam zijn trio op 5-3. Toch kwam Zijlstra weer terug: eerst sloeg Drent de bal voorbij de kaats en op 5-4 en 2-6 haalde een opslag van Bergsma het perk niet.

Toen het alles aan de hang was, toonde Bergsma nogmaals waarom hij de koning was: opnieuw een zitbal. Daarmee was de overwinning binnen.