Joep Staps wint Tri-Ambla op Ameland, Lex Kiewied is beste Fries

Bij de vrouwen was Silvia Brouwer uit Heerenveen (vroeger Ameland) de beste Friezin, ze werd tweede in 3 uren, 25 minuten en 38 seconden. Beste vrouw was Ingrid van Lubek uit Hilversum. Zij had ruim vier minuten minder nodig: 3.21.11.

"Ik was gebrand op goud, maar dat zit er net niet in", zei Silvia Brouwer na afloop. "Ik ben wel heel erg blij met zilver, dit is mijn beste prestatie ooit." Het verschil met de nummer één was lange tijd klein. Ze had een gat van anderhalve minuut dichtgereden, maar op het strand ging het mis. "Ik ging snel naar de waterkant, maar het was echt zuigend zand en Ingrid maakte de betere keuzes, ging dieper door het water en sloeg zo een gat van drie minuten." Volgend jaar is Brouwer weer van de partij.