Versieringen dorpsfeest van Donkerbroek zijn vernield

In Donkerbroek zijn in de nacht van zaterdag op zondag de versieringen van het dorpsfeest vernield. Borden en poppen zijn vernield en verlichting is ook kapot gemaakt en verdwenen.

Het hing en stond bij de straten vanwege het dorpsfeest dat een keer in de vijf jaar wordt gehouden. De vernielingen waren onder andere aan de Kapellewei.

Waarschijnlijk heeft jeugd zich, op weg naar omliggende dorpen, mogelijk schuldig gemaakt aan het vandalisme. De laatste dag van het dorpsfeest is zondag.