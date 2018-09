Waadhoeke waarschuwt voor drankmisbruik bij Agrarische Dagen

De gemeente Waadhoeke waarschuwt in een brief ouders van minderjarige jongeren voor drankmisbruik bij de Agrarische Dagen. Volgens de gemeente is er vorig jaar opvallend veel alcohol gedronken. Sommige jongeren raakten toen in kritieke toestand in het ziekenhuis in Leeuwarden.

In de brief schrijft de gemeente ook dat vorig jaar filmpjes van dronken jeugd op Facebook en andere sociale media zijn verschenen. Zoiets kan pestgedrag en chantage uitlokken. De gemeente roept ouders op om het probleem bespreekbaar te maken. De Agrarische Dagen worden van 19 tot en met 23 september gehouden in Franeker.