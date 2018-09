Kippenvel en ode aan Fries paard: reacties op De Stormruiter

De Stormruiter is zaterdagavond in première gegaan, met als koninklijke eregasten prinses Beatrix, beschermvrouw van het Koninklijk Friesch Paarden Stamboek en koning Willem-Alexander. Na maanden van hard werken konden de honderden medewerkers en uiteraard de paarden laten zien wat ze hebben gemaakt van het stik dat is gebaseerd op het Duitse boek 'Der Schimmelreiter'.

Wat vond het publiek ervan? Kippenvel, ode aan Fries paard en erg onder de indruk: een paar reactie op Twitter.