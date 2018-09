Première De Stormruiter "was een hele bizarre avond"

De eerste publieksreacties op de premiére van De Stormruiter waren geweldig. Dat zegt regisseur Jos Thie. Er viel wel een schaduw over de voorstelling, omdat één van de paarden geblesseerd raakte.

"Het was echt een bizarre avond. Dat zul je altijd zien, dat er iets misgaat. Dit is nog nooit gebeurd. Maar gelukkig blijft het beperkt tot een flinke kneuzing", zei Thie. "Wij allemaal, 200 mensen hier, hadden een knoop in de maag."