UPDATE: Paard raakt kreupel bij première De Stormruiter

De stuntman kwam onder het paard terecht. Hij moest worden behandeld door medisch personeel dat aanwezig was in het WTC. Er is geen ambulance opgeroepen, al dachten mensen van de organisatie wel even dat dat nodig was.

Na de val probeerde de ruiter weer op het paard te klimmen, maar dat lukte niet. Het paard lijkt zowel aan de voorste als aan de achterste poten kreupel te zijn. Het dier kon op eigen kracht langzaam de piste verlaten. Het is naar een dierenkliniek in Emmeloord gebracht. De voorstelling is gewoon verdergegaan.