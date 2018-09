Koninklijke première voor miljoenenproductie De Stormruiter in Leeuwarden

Koning Willem-Alexander en prinses Beatrix zijn zaterdagavond in Leeuwarden voor de première van het theaterspektakel De Stormruiter. Prinses Beatrix is een groot liefhebber van het Friese paard, en ze is ook meerdere keren bij de jaarlijkse keuring van de Koninklijke Vereniging Het Friesch Paarden-Stamboek geweest.

De koninklijke gasten zijn ontvangen door de commissaris van de Koning, Arno Brok, en de burgemeester van Leeuwarden, Ferd Crone.