Hulpdiensten rijden massaal uit voor gewonde fietser in Sneek

De man werd zaterdagavond gevonden op het fietspad van het Houkesloot-aquaduct bij Sneek. Meerdere ambulances en politiewagens zijn uitgereden en ook is er een traumahelikopter opgeroepen.

De politie laat weten dat het nog onduidelijk is wat er precies is gebeurd. Mensen die de man hebben zien fietsen, of die weten wat er aan de hand is, worden gevraagd de politie te bellen.