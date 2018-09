LDODK wint eerste wedstrijd met 24-19 van KV Tempo

De wedstrijd was de rentree van Tempo in de ereklasse. Dat is het hoogste korfbalniveau van Nederland. Volgende week speelt LDODK tegen AW.DTV uit Amsterdam.

Een divisie lager speelde SCO uit Oldeholtpade tegen Oost-Arnhem. SCO won met ruime cijfers. Het werd 29-16. Mid-Fryslân verloor uit tegen KCC uit Capelle. Die wedstrijd eindige in 22-13.