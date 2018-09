Iepenloftspul De Oerbliuwers, een impressie

Groentetuin

Geale wordt gestraft door Saakje, de rechterhand van Mooi Aal. Vrouwen en de vrouwelijke cultuur domineren. Geale is niet de enige die er genoeg van krijgt. Ook de andere Harrekieten vinden dat ze best kunnen groeien. Want de prijzen die in de Randstad worden betaald voor de kievitseieren, dat is gouden handel. Maar Mooi Aal wil niet groot, groter, grootst. En zij is de baas. Toch?

De tekst is van Gerrit Breteler. Dit is echt zijn thema. Hoe moeten wij veranderen, anders met de planeet omgaan, anders met elkaar omgaan? Bestaat er een ideale gemeenschap? En als die dan bestaat, kan die dan blijven bestaan of is ontwikkeling en vooruitgang niet te keren? Kan het niet anders dan misgaan, omdat elke groei een keerpunt heeft?

Naast de locatie van iepenloftmuseum De Spitkeet stapt het publiek binnenkort de nederzetting Nij Harkema binnen. Het decor is prachtig gemaakt. De houten gebouwen staan al sinds mei. Als een huis. Dat is ze wel toevertrouwd in Harkema. Er is speciaal een groentetuin aangelegd die op de achtergrond goed te zien is. Als een scene opnieuw moet worden gespeeld en de drie spelers moeten weer harken, schoffelen en wieden grapt een van hen dat alle boontjes er nu toch echt wel af zijn. Terwijl regisseur Ypy Zysling zich hardop afvraagt of de tuin mooi genoeg zal blijven tot de laatste voorstelling op 22 september.