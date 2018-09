Omrop TIP: Buro de Vries in Waskemeer

Waskemeer is een jong dorp aan de Haulerwijkstervaart. Het ligt in het noorden van de gemeente Ooststellingwerf, dichtbij het drie-provincie-punt van Fryslân, Groningen en Drenthe. Het is is pas een dorp sinds 1954. Eerder viel het onder Haulerwijk en stond het bekend als Haulerwijk-beneden. Waarom moest het zelfstandig worden? Hoe merk je dat in het dorp en betekent dat ook dat er veel jongeren wonen? In de tiende en laatste aflevering van 'Buro de Vries op it doarpsplein' een portret van het dorp Waskemeer.