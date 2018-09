Harkemase Boys wint met ruime cijfers van VVOG Harderwijk

Harkemase Boys heeft zaterdagmiddag op eigen veld VVOG Harderwijk met 4-1 verslagen. In de eerste helft was VVOG sterker dan de Boys. Doelman Erick Jansema hield de ruststand op 0-0, en werd later gekozen als man van de wedstrijd.

De openingstreffer kwam uit een penalty in de 58ste minuut. Jesse Renken scoorde voor de Harkemase Boys.