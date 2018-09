Friese titelverdediger verdwaalt op NK skeeleren en wordt derde

Het Open NK werd verreden in Hallum. Bij de eerste plaatselijke ronde ging het mis. zegt Ariëns. "Er stonden nog hekken, twee politiemotoren, en een tafel met water. Ik kon niet naar rechts. Dat kostte me mijn overwinning."

De titelverdediger had snel in de gaten dat hij verkeerd zat, maar toen was het al te laat. Hij had een kleine voorsprong toen hij Hallum inreed, en die was daarna snel verdwenen. "Ik had nog vijf seconden over, maar ik was helemaal leeggereden."