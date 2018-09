Boer Olke stapt in het huwelijksbootje na turbulent jaar

Aan het begin van het jaar kreeg 'Boer Olke' een zware klap te verwerken. Zijn vriendin Karen stief. Daarna kwam hij in contact met Hilda. "Ze heeft me gecondoleerd met het verlies van Karen. Ze bood aan een keer een kopje koffie te drinken samen, als ik daar klaar voor was natuurlijk", zegt Olke op de webside fan Boer zoekt Vrouw.

Hilda kwam op een goed moment voor de boer, die oorspronkelijk uit Oudehorne komt. "Na dit alles met Karen dacht ik: Verdorie. Waarom ben ik nou weer alleen? Waarom moet mij dit overkomen? Ik had nooit verwacht dat ik na Karen zo snel weer iemand zou tegenkomen. Maar ik denk altijd: God heeft een plan en ik denk dat Hij wilde dat ik Hilda zo snel zou ontmoeten."

Boze stieren

Hilda is opgegroeid op een tulpenkwekerij, en heeft van huis uit meegekregen hoe het is om op een grote boerderij te werken. "Wat is er nu mooier dan samen met Olke tussen de koeien op het land te lopen en te moeten oppassen voor de boze stieren? Ik vind het geweldig!''