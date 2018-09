Nieuwe scoutinggroep Polaris los in Oranjewoud

Buiten spelletjes en actief zijn betekent ook dat de leden aan het begin van de dag hun smartphone inleveren, want daar hebben ze die op zo'n dag volgens de leiding niet nodig. Polaris improviseert voorlopig, want de nieuwe club heeft nog geen vast onderkomen om zaken als pionierspalen voor het basiskamp en ander materiaal op te slaan, maar daardoor laat Polaris zich niet uit het veld slaan. De wekelijkse bijeenkomsten zijn buiten en aan het einde van de maand staat het eerste kamp voor ouders en kinderen op het programma.

De tien vrijwilligers van Polaris zijn allemaal in het bezit van een VOG-verklaring ('Verklaring omtrent gedrag'), want dat is tegenwoordig verplicht bij de padvinders.