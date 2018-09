Minister Schouten pleit voor 'kringlooplandbouw'

"De manier waarop we nu ons voedsel produceren raakt steeds verder uit balans. Het gaat verder dan wat de aarde kan geven. En is niet houdbaar." Dat schrijft de minister. Koeien en ander vee moeten bijvoorbeeld in principe worden gevoerd met gras en resten van mais van de eigen boerderij of uit de directe omgeving.

Zoals de landbouw nu is georganiseerd, is het vooral gericht op kostenverlaging en productieverhoging volgens de minister. "Dit is in Nederland ten koste gegaan van biodiversiteit, het milieu, kwaliteit van drinkwater en de aantrekkelijkheid van het landschap."

"Fryslân voldoet al aan de toon van de visie," zegt Trienke Elshof van LTO Noord. "Zoals het gebruiken van voer uit de regio en samenwerken met akkerbouwers. De visie is ook mede gemaakt met input uit Noord-Nederland. De consument gaat het wel merken als het verandert, die moet de duurzame producten waarderen en daar ook meer voor betalen."