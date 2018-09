FK ringsteken in Dokkum gaat niet door: paarden doen mee aan De Stormruiter

De organisaties Vereniging het Friese Tuigpaard en de Vereniging Friese Aanspanning vinden het wel jammer dat het niet door kan gaan, maar het kan niet anders. Het is voor de paarden te zwaar om op één dag zowel aan het FK-ringsteken mee te doen en aan de voorstelling De Stormruiter.

Het Fries kampioenschap kon niet eerder worden gehouden, omdat er eerst selectiewedstrijden zijn en dat is in het hele seizoen. Het kampioenschap is traditiegetrouw het ene jaar in Dokkum en het andere jaar in Bolsward. Er is al wel besloten om het kampioenschap van 2019 in Dokkum te houden.