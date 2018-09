Brand in bedrijfsverzamelgebouw in Sneek

In een bedrijfsverzamelgebouw aan de Zeilmakersstraat in Sneek is zaterdagochtend kort brand geweest. Het ging om brand in de vloerenzaak de Plankier. De korpsen van Sneek en IJlst waren opgeroepen om het vuur te bestrijden.

Het was lastig om te blussen omdat het gevaarlijk was om naar binnen te gaan. De brandweer heeft het gebouw aan de buitenkant gekoeld en een deur van de loods opengemaakt. Er kwam veel rook vrij.

Het vuur was vrij gauw onder controle. Niemand raakte gewond.