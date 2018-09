Schrijver Dan Brown spreekt in de Stadsoase

Fan van Escher

Voor de première van De Stormruiter gaat Dan Brown nog meer in Fryslân doen. Zo gaat de schrijver naar het Planetarium en bezoekt hij de tentoonstelling over de kunstenaar MC Escher. Zijn vader is de grootste fan van Escher. "I grew up with MC Escher prints all over my room", zegt hij. "My dad is 82 years old and he came with me, especially for the Escher exhibit. He said: 'Ok, I'll watch Stormruiter, as long as I get to see the MC Escher exhibit', that's very funny."

Stormruiter

Dan Brown heeft vrijdag al een repetitie van De Stormruiter gezien. "It's gonna be very moving, very emotional." Brown heeft vaker, nadat hij naar Fryslân kwam, een Fries paard mee teruggenomen naar zijn boerderij in Amerika. Of hij dat deze keer ook gaat doen? Dat laat de schrijver over aan zijn vrouw Blythe Brown. "I do not choose Frisian horses. We'll just have baby horses over there, so we're not stealing anymore of yours. We'll try to make some more of them there, haha."

Facebook-evenement

Mensen die bij het gesprek met Dan Brown wilden zijn, konden zich laatst op Facebook inschrijven voor het evenement. Binnen minder dan twee minuten waren alle plekken al vergeven. In totaal was er plek voor 60 mensen. De host van de avond stelde vragen aan Dan Brown, maar ook het publiek mocht hem iets vragen. Hij kreeg onder andere de vraag wat hij verstaat onder vrijheid en hoe hij de toekomst ziet, nu kunstmatige intelligentie steeds meer van ons komt weten. De avond werd georganiseerd door Podium Asteriks en LF2018 en was live te volgen via de website van Suksawat.