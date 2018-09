Sis Tsiis vraagt aandacht voor betere positie van Fries in het onderwijs

"We delen folders uit en praten met de mensen om ze bewust te maken van de situatie van het onderwijs in het Fries," legt Piter Dykstra van Sis Tsiis uit. "Die kan namelijk veel beter. Veel enthousiaste juffen en meesters doen goed hun best om kinderen hart voor de moedertaal mee te geven, maar dat ene uurtje Fries per week kan de storm van 'hollanismen' niet tegenhouden. Het Fries wordt stiefmoederlijk behandeld. Het moet als een volwaardig worden gegeven en ook als voertaal bij andere vakken mogelijk zijn." De groep wil graag een eigen Friese inspectiedienst.

De groep is van plan dit jaar nog meer acties te houden, onder andere bij het onderwijssymposium in Heerenveen later deze maand en ook bij de Slach by Warns-herdenking. "We zijn ook nog bezig met een grote actie, en die willen we het liefst dit jaar van Culturele Hoofdstad doen of anders voor de provinciale verkiezingen in maart."