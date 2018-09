Loods in Boelenslaan brandt volledig af

De buurvrouw hoorde luide knallen en belde de brandweer. Er was brand in de loods achter de woning. De brandweer schaalde naar middelbrand omdat de loods volledig in brand stond en omdat er nog een auto in stond. De naastgelegen woningen zijn ontruimd. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg op de metershoge coniferen. Niemand raakte gewond.

Na een uur was het vuur onder controle. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan.