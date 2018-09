Omrop TIP: Gruttopia, toekomst van de grutto

Groei en sterfte

Moeten we achteruitgang van de natuur gewoon accepteren, of kan het anders? Moeten we tevreden zijn met onze rol als onderdeeltje van een wereldwijd economisch systeem dat slechts op groei is gebaseerd. Want: hoe kun je iets groei noemen als grutto's en andere vogels sterven? Deze vragen legt Pruiksma voor aan het publiek in Birds & Brass in 2016. Daarnaast was dit jaar de grote theatrale productie de Conference of de birds, waar hij ons uitdaagt de boodschap van de grutto te verstaan.