Van Kippersluis: "De supporters zijn hier gek op de goede manier"

Al in de 8ste minuut was er een assist voor Van Kippersluis: "Ik stond in een moeilijke positie en wilde hard en gericht naar de goal toe schieten. Karim Rossi glijdt 'm binnen bij de tweede paal. We begonnen goed aan de wedstrijd en vergeleken met de eerste drie wedstrijden, is dat beter. Mous keept een wereldpot. Als je het goed uitspeelt, kun je met 3-0 of 4-0 winnen."

Het was voor Cambuur een degelijke wedstrijd. De ploeg kreeg geen goal tegen en de verdeging stond goed. "Als we dat 38 keer doen, staan we bij de Oldehove", zei Van Kippersluis met een knipoogje.

Cambuur speelt nu wel anders, net iets compacter. Ook in thuiswedstrijden, waar de club anders altijd vol op de aanval speel, is het nu anders. "Op dit moment hebben wij dat nog niet onder de knie, om volle bak te gaan, en we staan goed. Met tien punten uit vier wedstrijden mogen we niet klagen. Maar we kunnen nog stappen maken."