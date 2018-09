Weststellingwerf vergadert over gaslocatie die ook in De Fryske Marren ligt

De gasvelden van de nieuwe locatie liggen verspreid over drie gemeenten: De Fryske Marren, Heerenveen en Weststellingwerf. Die laatste gemeente vergadert komende maandag over de plannen.

De Fryske Marren heeft in 2015 al 'nee' gezegd tegen gaswinning. Een groot deel van het gasveld ligt op het grondgebied van die gemeente. Ook Heerenveen is tegen. "De maatschappelijke discussie is er in Weststellingwerf nu ook", zegt wethouder Hanneke Zonderland.

Gevoel

Het gevoel in de gemeente is nu ook anders, denkt Zonderland. "De mensen maakten zich in het verleden minder zorgen als er een voorstel over gaswinning kwam. Er komt meer discussie. Moet dat wel, al die boorgaten in onze grond? En wat zijn de gevolgen op termijn? Dat maakt dat wij er ook kritisch naar kijken."