Cambuur wint voor derde keer op rij en is nu tweede

Hij was de afgelopen weken al goed bezig met vier goals en ook tegen RKC Waalwijk was de spits van Cambuur, Karim Rossi, scherp. Al na acht minuten maakte hij de 1-0 voor de Leeuwarders. Na een corner van Justin Mathieu kwam de bal van Kevin van Kippersluis, die op het doel schoot en miste. Maar hij had buiten Rossi gerekend, die het laatste zetje gaf.

Later was Tyrone Conraad nog gevaarlijk voor Cambuur. Het eerste gevaar van RKC kwam van Dylan Seys, maar de ploeg van trainer Fred Grim scoorde niet. Bij rest stond het dan ook 1-0 voor Cambuur.

Kevin van Kippersluis kreeg in de tweede helft de bal aan de rechterkant van het veld aangespeeld en had een mooie pass richting Justin Mathieu in de voeten. De aanvaller stond helemaal vrij en schoot met links raak: 2-0. Het is de tweede goal van Mathieu dit seizoen, die later ook een strafschop wou. Maar scheidsrechter Freek van Herk wou er niet aan.

Vuurpijl

In de 67ste minuut schrok Cambuur even, want er werd ineens een vuurpijl op het veld geschoten. De scheidsrechter wou de teams naar binnen sturen, maar er werd toch besloten om door te voetballen.

Mous

In de slotfase van de wedstrijd kwam Nigel Robertha nog in de ploeg bij Cambuur. De spits, die vorig jaar zo goed speelde, raakte in de voorbereiding op dit seizoen geblesseerd. Cambuur wou de nul houden, maar dat ging nog niet zo makkelijk. Door een foutje van Emmanuel Mbende kon Kevin Vermeulen bijna scoren, maar keeper Xavier Mous was scherp.

In de 85ste minuut werd Mous zelfs nog de held van Cambuur, door maar liefst drie keer redding te brengen op schoten van spelers van RKC. Iets later had invaller Issa Kallon de 3-0 moeten maken, maar hij schoot zo'n 6 meter naast. De aanvaller heeft wel vaker moeite met het vinden van het net. Het bleef bij 2-0, op de dag dat Cambuur ook afscheid nam van Martijn Barto.

Tweede plek

Cambuur heeft na vier wedstrijden nog steeds niet verloren en staat nu tweede in de eerste divisie met 10 punten. FC Twente heeft een wedstrijd minder gespeeld en staat op 7 punten. Go Ahead Eagles won met 3-0 van FC Volendam en is koploper met 13 punten.

Cambuur-RKC (1-0) 8. Karim Rossi, 56. Justin Mathieu 2-0.

Opstelling SC Cambuur: Mous; Van Wermeskerken, Mbende, Schilder, Sambissa; Conraad (62. Kallon), Schindler, Schils; Mathieu (72. Maulun), Rossi (74. Robertha), Van Kippersluis.